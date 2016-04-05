Беларусь и Украина обсуждают переход на поездки только по загранпаспортам
Белорусская и украинская стороны начали переговоры о корректировке соглашения между правительствами Беларуси и Украины о безвизовых поездках граждан.
Об этом сообщил белорусскому агентству БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, стороны провели первый раунд переговоров.
"Обсуждается переход на взаимный режим безвизовых поездок только по заграничным паспортам, которые на сегодня соответствуют нормам ИКАО и позволяют наилучшим образом - надежно и оперативно - осуществлять контроль въезда/выезда и пребывания. Помимо обсуждения содержательной стороны вопроса, рассматриваются различные сроки переходных периодов, которые позволят с наименьшими проблемами перейти на усовершенствованный режим поездок", - сказал пресс-секретарь МИД.
Мирончик подчеркнул, что для граждан Беларуси ничего не изменится, так как национальный паспорт одновременно является документом, действительным для поездок за рубеж.
Следующий раунд переговоров предполагается провести в мае в Киеве.