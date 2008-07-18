Порошенко: аграрии до сих пор не получили своих средств

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает, что аграрии до сих пор не получили из государственного бюджета ни одной копейки, из предусмотренных государственными программами в поддержку сельхозпроизводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил на брифинге в Винницкой области во время пребывания на "Празднике первого снопа".

"На сегодняшний день, пока, невзирая на принятые соответствующие решения, в село не поступило ни одной копейки. Ни по компенсациям по посевам сахарной свеклы, ни по компенсациям по возмещению процентных ставок на сельхозпроизводство, ни по другим бюджетным программам поддержки села", - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО прибавил, что на сегодняшний день существует четко определенная правительственная программа поддержки сельского хозяйства, которая предусматривает компенсацию процентной ставки по привлеченным аграриями кредитам.

"Пока эти деньги не поступали и, возможно, где-то накапливаются на каких-то счетах, но крестьянам нужно работать уже сегодня, собирать урожай и компенсировать свои расходы на выращенную продукцию", - сказал он.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, такая ситуация может привести к подорожанию сельхозпродукции. “А как можно говорить об удешевлении цен на продукты питания, если бюджетные дотации крестьянам не поступают?", - заметил он.