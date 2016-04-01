У Путина до сих пор не видят "внятных" результатов расследования катастрофы малайзийского Boeing

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "внятных" результатов расследования катастрофы малайзийского Boeing-777 летом 2014 года над Донбассом не предоставлено. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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"Мы до сих пор ждем внятных объяснений, что там происходит с этим расследованием. Вот уже больше года нам говорят, что надо что-то делать и что вот-вот будут результаты, но результатов нет. Тем временем пытаются опять какие-то фальшивки запускать о том, что им якобы все известно, но никаких убедительных официальных результатов не предоставляют. Что, конечно, вызывает вопросы", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международную следственную группу, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла вследствие детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Нидерланды опубликуют окончательный доклад по катастрофе самолета "Боинг" рейса MH17 весной 2016 года.