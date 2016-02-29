Bellingcat опроверг российскую версию о сбившем МН17 украинском "Буке"

Версия российского концерна "Алмаз-Антей" не соответствует действительности. К такому выводу пришла международная группа расследований Bellingcat, отчет которой цитирует Русская служба ВВС.

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Как ранее утверждала российская сторона, сбившая "Боинг" ракета был запущена из района около поселков Зарощенское или Великая Шишовка, которые контролировались украинской армией. Причем сама ракета была старой модификации, давно не состоящей на вооружении армии РФ.

Bellingcat с большой долей уверенности утверждает, что, даже если согласиться с версией "Алмаз-Антея" о точке запуска ракеты, ее все равно не могли запустить украинские военные.

На основании фотоснимков с места крушения самолета, карты АТО на тот момент и спутниковых фотографий этого района расследователи пришли к выводу, что 17 июля, в день гибели "Боинга", в районе Зарощенского не было украинских установок "Бук".

Точно так же была проверена версия о точке запуска возле Великой Шишовки, в результате проверки было признано, что украинских "Буков" там не было.

Bellingcat признает, что собранные данные не позволяют делать выводы о том, какой стороной вооруженного конфликта контролировалась эта зона. Однако сопоставление доступных более поздних данных из этого района позволяет экспертам Bellingcat предполагать, что 17 июля 2014 там уже были, как сказано в докладе, российские военные. При этом полностью отбросить версию о запуске ракеты из этого района они не могут.

Кроме того, авторы нового доклада напоминают, что версия "Алмаз-Антея" о типе и месте запуска ракеты "Бук" противоречит и выводам Bellingcat, и версии официального следствия, проводимого Голландией.

Напомним, 3 января стало известно, что Bellingcat передала следствию очередной отчет. В интервью телеканалу NOS основатель группы Элиот Хиггинс рассказал, что его организация установила 20 солдат из 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО России. По мнению Bellingcat, кто-то из них мог совершить выстрел из комплекса «Бук», который был вывезен из расположения бригады в Курске.

Bellingcat представила свой финальный отчет 8 октября 2015 года. Группа специализируется на изучении информации в социальных сетях и других открытых источниках.

Боинг MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек.