Российский военный корабль проводит радиоэлектронную разведку у берегов Мариуполя
11:41, 30 марта 2016Общество
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Российский военный корабль производит радиоэлектронную разведку у побережья Мариуполя.
Корабль "Тихий Дон" проводит разведку / 0629.com.ua
Об этом сообщает Мариупольский городской сайт со ссылкой на спикера сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера.
"К Мариуполю подошел российский военный корабль", - сообщает сайт и публикует снимок судна.
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Военный корабль обнаружен в 19 километрах от Мариуполя.
По словам Киндсфатера, в 12 милях от побережья разведчики обнаружили пограничный корабль РФ "Тихий Дон", судно производило радиоэлектронную разведку.
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