Российский военный корабль проводит радиоэлектронную разведку у берегов Мариуполя

11:41, 30 марта 2016
Общество
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Российский военный корабль производит радиоэлектронную разведку у побережья Мариуполя.

Корабль "Тихий Дон" / 0629.com.ua

Об этом сообщает Мариупольский городской сайт со ссылкой на спикера сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера.

"К Мариуполю подошел российский военный корабль", - сообщает сайт и публикует снимок судна.

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Военный корабль обнаружен в 19 километрах от Мариуполя.

По словам Киндсфатера, в 12 милях от побережья разведчики обнаружили пограничный корабль РФ "Тихий Дон", судно производило радиоэлектронную разведку.

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