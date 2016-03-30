Российский военный корабль проводит радиоэлектронную разведку у берегов Мариуполя

Российский военный корабль производит радиоэлектронную разведку у побережья Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской сайт со ссылкой на спикера сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера. "К Мариуполю подошел российский военный корабль", - сообщает сайт и публикует снимок судна. Читайте такжеДва российских самолета осуществляли разведку на админгранице с Крымом Военный корабль обнаружен в 19 километрах от Мариуполя. По словам Киндсфатера, в 12 милях от побережья разведчики обнаружили пограничный корабль РФ "Тихий Дон", судно производило радиоэлектронную разведку.

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