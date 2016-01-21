Еще один россиянин приговорен к 13 годам заключения за участие в войне против Украины - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Генеральной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному производству, которое расследовалось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении гражданина Российской Федерации по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 332-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины», - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, россиянин обвинялся в том, что в апреле 2015 года прибыл на территорию Луганской области, не подконтрольную украинским властям, где вошел в состав незаконных вооруженных формирований террористической организации «Луганская народная республика», в составе которых принимал участие в вооруженном сопротивлении и ведении агрессивной войны против правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении АТО.

«Приговором Попаснянского районного суда Луганской области признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и осужден к 13 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Попаснянский райсуд также вынес приговор гражданину РФ, участнику террористической организации "ЛНР", который воевал в батальоне "Призрак" и "1-м казачьем полку имени Платова", где осуществлял разведку позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины для дальнейшего их поражения, то есть принимал участие в ведении по предварительному сговору группой лиц агрессивной войны против Украины.

15 января ГПУ сообщала, что этому гражданину России назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.