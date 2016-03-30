В Киеве презентовали репродукцию Королевского Евангелия 1401 года (фото)

Фотокорреспондент УНИАН посетил это событие.

Отметим, Королевское Евангелие написано на 176 листах, украшено миниатюрами, заставками и инициалами; является достопримечательностью украинского писательства. В 1401 году переписано в Королево (теперь поселок) на Закарпатье. Сейчас хранится в Закарпатском краеведческом музее (г. Ужгород).

Особенностью факсимильного издания является то, что оно полностью воспроизводит ценное издание прошлых лет с сохранением всех его особенностей: формата, сорта, цвета бумаги и обложки.