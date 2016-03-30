В Киеве презентовали репродукцию Королевского Евангелия 1401 года (фото)
11:19, 30 марта 2016Общество
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В Киеве 29 марта презентовали факсимильное издание Королевского Евангелия 1401 года. Событие состоялось в Музее книги и книгопечатания Украины.
В Киеве презентовали факсимильное издание древнего Королевского Евангелие / фото УНИАН
Фотокорреспондент УНИАН посетил это событие.
Отметим, Королевское Евангелие написано на 176 листах, украшено миниатюрами, заставками и инициалами; является достопримечательностью украинского писательства. В 1401 году переписано в Королево (теперь поселок) на Закарпатье. Сейчас хранится в Закарпатском краеведческом музее (г. Ужгород).
Особенностью факсимильного издания является то, что оно полностью воспроизводит ценное издание прошлых лет с сохранением всех его особенностей: формата, сорта, цвета бумаги и обложки.
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