В Киеве презентовали репродукцию Королевского Евангелия 1401 года (фото)

11:19, 30 марта 2016
Общество
866

В Киеве 29 марта презентовали факсимильное издание Королевского Евангелия 1401 года. Событие состоялось в Музее книги и книгопечатания Украины.

У Києві презентували стародавнє факсимільне видання Королівського Євангеліє / фото УНИАН

Фотокорреспондент УНИАН посетил это событие.

Отметим, Королевское Евангелие написано на 176 листах, украшено миниатюрами, заставками и инициалами; является достопримечательностью украинского писательства. В 1401 году переписано в Королево (теперь поселок) на Закарпатье. Сейчас хранится в Закарпатском краеведческом музее (г. Ужгород).

Особенностью факсимильного издания является то, что оно полностью воспроизводит ценное издание прошлых лет с сохранением всех его особенностей: формата, сорта, цвета бумаги и обложки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter