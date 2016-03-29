"Реванш и месть": бывший заместитель Шокина заявил об открытых против него делах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Каско заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы начинали свою работу в Генеральной прокуратуре по делу "бриллиантовых прокуроров", но больше пытались реформировать прокуратуру по европейским стандартам. Увольняясь, я высказал свое мнение Давиду относительно дальнейшего развития событий. И, к сожалению, эти прогнозы сбылись", - отметил он.

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По убеждению Касько, его увольнение и увольнение Сакварелидзе с должностей заместителей генпрокурора является местью.

"То, что мы имеем сейчас, - это реванш. Увольнение, возбуждение уголовных производств - месть в отношении всех лиц, которые пытались что-то изменить в органах прокуратуры. Чтобы органы прокуратуры стали независимыми, некоррумпированными, чтобы они были приведены к общепризнанным европейским стандартам", - сказал Касько.

По его словам, вопрос не в том, что он и Сакварелидзе были уволены, а вопрос в тех следователях и прокурорах, которые поверили им, что можно что-то изменить в прокуратуре.

По словам Касько, сегодня в отношении него открыто 5 уголовных производств.

При этом он выразил удивление, что лично генеральный прокурор Виктор Шокин (согласие на увольнение президентом которого дала сегодня Верховная Рада - УНИАН) подписал ходатайство о наложении ареста на его квартиру, но в то же время высказал мнение, что это произошло потому, что кто-либо другой, понимая, что это незаконно, не поставил свою подпись под этим решением.

Вместе с тем Каско заявил, что «необходимо, чтобы СМИ и общественность поняли, что дело "бриллиантовых прокуроров" нельзя оставлять без внимания, и оно должна быть постоянно в поле зрения. Это дело должно быть доведено до конца той же командой, которая его начала, и не было загублено».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Каско заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

Сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

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Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном разбирательстве дела в отношении "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Сакварелидзе.

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24 марта Сакварелидзе заявил, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые расследовали дело «бриллиантовых прокуроров». По его словам, в Генпрокуратуре «сейчас делается все, чтобы парализовать это дело».

Он также назвал Шокина адвокатом Корнийца и Шапакина.