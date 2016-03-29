Сакварелидзе об увольнении с должности замгенпрокурора: Это только начало моей общественной деятельности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сакварелидзе сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Моя команда бросила вызов системе, начала выявлять коррупционеров-прокуроров на всех уровнях, не взирая на должности, связи и так далее. Такая атака на меня и на нашу команду - это сигнал о том, что на самом деле настоящие реформы в Украине не нужны правящей верхушке», - заявил он.

«Эта зачистка тех, кто готов каждый день бескомпромиссно бороться с коррупцией и старыми устоями», - считает Сакварелидзе.

«Решение о моем увольнении и вытеснении моей команды было принято генпрокурором, который сам сегодня был уволен Верховной Радой. Какова будет позиция нового руководителя – пока, конечно, не известно», - отметил он.

«Хочу заявить, что это только начало лично моей общественной деятельности и продолжения борьбы за справедливость вместе с братьями-украинцами», - подчеркнул Сакварелидзе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре проинформировали, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Сакварелидзе возглавлял сторону обвинения в судебном разбирательстве дела в отношении задержанных за взяточничество "бриллиантовых прокуроров".