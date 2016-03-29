"Говорят, что я нацист": политзаключенного Афанасьева в российской колонии могут оштрафовать за татуировки

Об этом говорится в письме Афанасьева, которое опубликовала его мать на своей странице в Facebook.

«Сфотографировали татуировки, отправили на экспертизу, говорят, что я нацист, хотят штрафовать…», - написал он.

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Кроме того, Афанасьев рассказал о том, какие книги читает и передал привет Олегу Сенцову и Александру Кольченко.

«Читаю Бальзака, Стендаля «Красное и черное», Зигмунда Фрейда, изучаю социологию и экономическую теорию. В целом, у меня все стабильно, в сражениях. Ну как еще? Всем-всем теплые объятия, особенно Саше и Олегу, если будет возможность…», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем в судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев в судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их раньше под пытками.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные заявления о пытках в отношении Афанасьева.

19 августа правозащитный центр «Мемориал» в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Чирний, к которому также применяли пытки, и Афанасьев осуждены в России на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.