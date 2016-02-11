Россия незаконно удерживает 11 украинских политзаключенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

"Продолжаются политические процессы против наших граждан, против наших политзаключенных. Сейчас их 11", - сказала Беца и отметила, что украинцев судят по сфабрикованным делам.

Она сообщила, что по состоянию на 11 февраля этого года на территории России, по информации МИД, незаконно содержатся под стражей Надежда Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Чирний, Геннадий Афанасьев, Сергей Литвинов, Николай Карпюк, Станислав Клих, Юрий Солошенко, Валентин Выговский, Александр Костенко.

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"Мы не исключаем, что этот список может быть гораздо большим", - сказала Беца и отметила, в частности, что на украинцев оказывается давление с целью получения необходимых показаний, а также к ним не допускают представителей консульств.

Кроме того, Беца, в частности, подчеркнула, что дело Савченко, как и другие дела против украинцев, которые незаконно находятся в России, "с самого начала носило заказной политический характер, не имеет доказательной базы, построено на сфабрикованных обвинениях и полностью находится вне правового поля".