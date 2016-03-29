В Госдепартаменте США заинтересованы получить больше информации об убийстве Грабовского

Об этом спикер Госдепартамента США Джон Кирби сказал на ежедневном брифинге в Вашингтоне, сообщается на официальном сайте Госдепа. Он отметил, что только видел сообщение об убийстве Грабовского, и, по его словам, пока преждевременно делать какие-либо выводы по этому вопросу.

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"Нам нужно больше узнать от украинских властей по этому поводу", - сказал Джон Кирби.

При этом представитель Госдепартамента подтвердил, что в США заинтересованы получить информацию от украинских властей по делу Грабовского.

"Мы все еще пытаемся получить больше информации по этому вопросу", - заявил Кирби.

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") .

Грабовский был защитником российского ГРУшника Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

Ранее в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

25 марта главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что тело адвоката было найдено в 27 км от города Жашков Черкасской области. Также Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который и указал на место и обстоятельства преступления.

Кроме того, по словам Матиос, "адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия". На месте убийства были уничтожены вещественные доказательства преступления.