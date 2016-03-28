После убийства Грабовского адвокату второго ГРУшника наконец предоставили охрану

Адвокат российского военнослужащего Евгения Ерофеева Оксана Соколовская заявляет, что Служба безопасности Украины предоставила ей охрану.

В то же время в СБУ эту информацию пока не подтверждают.

Суд в Киеве 21 марта 2016 года обязал СБУ предоставить охрану Соколовской, ее семье и имуществу. Она обратилась с соответствующим ходатайством после исчезновения в начале марта Юрия Грабовского – адвоката россиянина Александра Александрова, который проходит по одному делу с Ерофеевым. По словам Соколовской, неизвестные неоднократно угрожали ей расправой.

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25 марта стало известно, что Грабовский был найден убитым.

16 мая прошлого года российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны в зоне проведения боевых действий на Донбассе близ Счастье Луганской области. Прокуроры предъявили обоим одинаковые обвинения: в незаконном пересечении границы, и, среди прочего, обвинили в убийстве военного. Российским спецназовцам также инкриминируют террористическое нападение на позиции 92-й бригады, которая охраняла ТЭЦ возле города Счастье. Сначала Ерофеев и Александров представились российскими военными, но на суде отказались от показаний.