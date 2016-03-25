На ногу Грабовскому надели браслет со взрывчаткой и угрожали привести его в действие при попытке сбежать

Человек, который был задержан 10 дней назад по подозрению в похищении адвоката Юрия Грабовского, стрелял в него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, похищение и убийство адвоката было четко спланировано и профинансировано.

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На месте обнаружения тела убитого были найдены вещественные доказательства, в том числе деньги для создания убийцам алиби.

Кроме того, как отметил Матиос, он впервые за свою практику столкнулся с ситуацией, когда преступники надели на ногу своей жертве специальный электронный браслет со взрывчаткой и предупредили ее, что в случае попытки сообщить о своем местонахождении или попытки убежать, это устройство будет приведено в действие.

Матиос добавил, что оба задержанных являются гражданами Украины, при этом у одного из них было удостоверение сотрудника правоохранительных органов и фальшивый паспорт, изготовленный на оригинальном бланке.

Матиос заверил, что правоохранители будут отрабатывать все возможные версии, однако с целью не навредить следствию не стал их озвучивать.

“Все версии следствия (я о них не буду рассказывать) будут отработаны, несмотря на все возможные препятствия и негативные комментарии. Для этого выделены лучшие специалисты... Мы будем исследовать мотивы и устанавливать других возможных причастных, многие моменты требуют проверки”, - сказал Матиос.

При этом он подчеркнул, что быстро раскрыть преступление и выйти на местонахождение предполагаемых преступников позволили технические средства, а также трое сотрудников Службы безопасности, которые в свое время нашли и задержали экс-генерала МВД Алексея Пукача, признанного виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Также Матиос сообщил, что благодаря специальной технике в 27 км от города Жашков Черкасской области удалось найти тело Грабовского. В настоящее время, по словам замгенпрокурора, выделено большое количество военнослужащих, которые прочесывают местность в Белоцерковском районе с целью обнаружения еще каких-либо вещественных доказательств.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то взаимосвязь между подготовкой покушения на задержанных российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова, одного из которых защищал Грабовский, и похищением и убийством адвоката, Матиос сказал: “Я не верю в конспирологию, но я не верю в случайность — воскресный референдум в Нидерландах, побоище во Львове, интенсивное обсуждение, в том числе российскими СМИ, исчезновения Грабовского, по моему мнению, не может быть случайными вещами”.

Он предположил, что на фоне незаконного осуждения в России украинской летчицы Надежды Савченко российская сторона попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы суд по делу «ГРУшников» не мог вынести им приговоры, поскольку только наличие приговоров даст основания украинской стороне обратиться в международный суд для привлечения к ответственности тех лиц, которые развязали гибридную войну в Украине.

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В то же время Матиос не исключил предоставления соответствующей защиты, в случае необходимости тем адвокатам, которые сегодня принимают участие в судебных заседаниях по делу Ерофеева и Александрова.

Кроме того, Матиос раскритиковал позицию помощника адвоката Евгения Ерофеева Оксаны Соколовской, который отказался сотрудничать со следствием во время розыска пропавшего Грабовского.

“Хочу сказать о крайне бесчеловечной позиции коллеги погибшего — помощника адвоката Соколовской, который уклонялся от следственных действий и категорически, до последнего не признавал одного из задержанных, из-за чего мы потеряли время на розыск”, - отметил военный прокурор.