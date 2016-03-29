Матиос обвинил соратников Януковича в заинтересованности в убийстве адвоката Грабовского

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Читайте такжеНа ногу Грабовскому надели браслет со взрывчаткой и угрожали привести его в действие при попытке сбежать"По делу убитого адвоката Грабовского зашевелилось кубло тех, кто огородами бежал из страны в Московию. Мы это предвидели. Я об этом говорил на своем брифинге в минувшую пятницу. В этом непростом деле так или иначе заинтересованы соратники беглого Януковича. Долго ждать не пришлось. Они выпрыгнули как из табакерки. Вернее их мгновенно вытащили для комментирования дела трагической гибели адвоката Грабовского. Они почти в каждой теме (а их десятки) российских СМИ. Чьи заказы они отрабатывают думаю не нужно разжевывать. Просто посмотрите на то, как используют Азарова и Олийныка для очередной попытки очернить Украину", - написал он и добавил соответствующие ссылки на материалы кремлевских СМИ.

"В ГПУ в 12.10 я дам брифинг, где сообщу новые детали этого резонансного дела, конечной целью которого является "страстное" желание опорочить наше государство. У них это не получится", - добавил Анатолий Матиос.