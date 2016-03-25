В Кремле об убийстве адвоката Грабовского узнали из СМИ, отказались выдвигать предположения

Они не располагают деталями об этом преступлении, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который предпочел не выдвигать предположений насчет того, с чем оно может быть связано, передает ТАСС.

"Нет, я не знаю, с чем это можно связывать, потому что мы информацию получили по каналам СМИ и деталями я не располагаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли связь между этим убийством и процессом над осужденной в РФ украинской летчицей Надеждой Савченко, а также предположениями о возможности ее обмена на Александрова.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.