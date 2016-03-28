Активисты блокады Крыма начинают дежурство с пограничниками на админгранице

Об этом сообщил глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев, передают Крым.Реалии. "28 марта приступают к несению службы представители "Аскер", на усиление пограничной и таможенной служб. Получили все разрешения, все согласовано. У нас идет усиление админграницы в полном объеме. Как раз с началом командно-штабных учений", – сообщил Александр Воробьев.

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20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменилаформат. Ее участники готовились к совместному с украинскими пограничниками несению службы в составе объединения "Аскер". Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что зачеты по результатам спецподготовки сдали 33 из 60 активистов.

По словам Слободяна, функции у активистов – консультативные. Они не будут иметь права непосредственно вмешиваться в работу контрольных служб на админгранице с оккупированным Крымом, совместно с ними проверять документы или досматривать багаж. Они имеют право только рекомендовать или советовать.