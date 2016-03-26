В Москве полиция задержала участников пикета в поддержку Савченко

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

"К участникам акции подошли сотрудники полиции, которые «без объяснения причин затолкали пикетчиков в автозак", - говорится в сообщении.

В настоящий момент задержанные находятся в ОВД «Сокольники».

Кроме того был задержан Владимир Шнейдлер, представитель омбудсмена Украины - он прибыл в ОВД в качестве общественного защитника, предварительно договорившись об этом с полковником полиции, и впоследствии узнал, что он также задержан.

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По словам Шрейдлера, полицейские заявили о том, что участники акции "не задержаны, а любезно приглашены в отдел полиции".

После около 4 часов содержания в ОВД задержанные вышли на свободу.

Отмечается, что участников пикета задержали из-за того, что якобы "какие-то плакаты не соответствовали заявленной тематике акции".

При этом, как отметили организаторы, все плакаты, которые были на пикете, используются участниками уже 2 года.

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На всех участников акции составили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования).

Накануне в Москве в Александровском саду были задержаны двое участников акции в поддержку Савченко. Активисты Василий Недопекин и Виктор Капитонов шли с развернутым украинским флагом, скандируя лозунги в поддержку украинки.

Полицейские, которые подъехали на автомобиле, специальным приемом повалили одного из активистов на землю и надели на него наручники.