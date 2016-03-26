СМИ: Россияне, задержанные в Черногории за нарушение режима пребывания, будут высланы из страны

19:39, 26 марта 2016
Мир
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Группа российских граждан, задержанных в Черногории за нарушение режима пребывания в стране, в ближайшее время будет выслана. 

flickr.com/photos/nothingpersonal

Об этом сообщает ТАСС, цитируя МИД РФ.

Как сообщал черногорский телеканал RTCG, ранее в Черногории были задержаны 55 граждан России "по подозрению в причастности к международной организованной преступности".

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Россияне были для задержаны накануне в гостиницах "Рамада" в Подгорице и "Перяник" Даниловграде и доставлены в полицию.

"В настоящее время действия полиции в этой фазе имеют превентивный характер и проводятся для выяснения информации", - сообщал телеканал.

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