СМИ: Россияне, задержанные в Черногории за нарушение режима пребывания, будут высланы из страны
19:39, 26 марта 2016Мир
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Группа российских граждан, задержанных в Черногории за нарушение режима пребывания в стране, в ближайшее время будет выслана.
Россияне были задержаны накануне в гостиницах / flickr.com/photos/nothingpersonal
Об этом сообщает ТАСС, цитируя МИД РФ.
Как сообщал черногорский телеканал RTCG, ранее в Черногории были задержаны 55 граждан России "по подозрению в причастности к международной организованной преступности".
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Россияне были для задержаны накануне в гостиницах "Рамада" в Подгорице и "Перяник" Даниловграде и доставлены в полицию.
"В настоящее время действия полиции в этой фазе имеют превентивный характер и проводятся для выяснения информации", - сообщал телеканал.
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