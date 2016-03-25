Порошенко подписал указ о демобилизации военных четвертой волны мобилизации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко заявил на заседании СНБО. "Хочу начать с очень приятной новости для 45 тыс. военнослужащих, которые в непростых условиях обороняют наше государство. Речь идет о военнослужащих так называемой четвертой волны мобилизации. Я подписал указ о демобилизации военнослужащих, призванных на службу указом от 21 июля 2014 года и указом от 14 января 2015 года", - сообщил Петр Порошенко.

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"Этот указ о демобилизации никоим образом не повлияет на высокий уровень обороноспособности государства, а также на уменьшение численности группировки, которая находится на востоке государства и у крымского перешейка", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что "государство прилагает максимум усилий для того, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины и другие силовые подразделения".

Глава государства также отметил успешность кампании по заключению контрактов с военнослужащими, которая ведется значительно более высокими темпами по сравнению с прошлыми периодами. Президент подчеркнул, что государством обеспечивается достойный уровень денежного содержания военнослужащих. Солдат получает денежное довольствие вне зоны АТО не менее 7 тыс. грн, а в зоне АТО – 11 тыс. грн, напомнил президент.

Глава государства выразил убеждение, что уже с начала этого года будет заключено около 14 тыс. контрактов с военнослужащими на прохождение службы в украинском войске.

Как сообщал УНИАН, четвертая волна мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины началась в январе 2015 года и продолжалась 90 дней.