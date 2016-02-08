Генштаб может изменить оформление выплат вознаграждения за участие в боевых действиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.

«Никто не отменял вопрос выплаты «боевой тысячи», речь идет о выплате ежесуточно за участие непосредственно в боевых действиях. Если действительно есть участие в боевых действиях, проводятся соответствующие активные мероприятия - тогда речь идет о выплате этой «боевой тысячи», есть соответствующая процедура начисления этих денег», - отметил начальник Генштаба.

«Насколько объективный подход к выплате этого (вознаграждения за участие в боевых действиях - УНИАН) - это уже большой знак вопроса. То есть, сейчас идет в том числе понимание самой процедуры возможных изменений в оформлении этой «боевой тысячи», - заявил он.

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Также, по словам Муженко, на сегодняшний день проводится ряд мероприятий по повышению уровня денежного обеспечения военнослужащих.

Как сообщалось, по данным Минобороны, за непосредственное участие в боевых действиях после издания боевого приказа военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 1 тыс. грн за каждые сутки такого участия.

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"Непосредственное участие в боевых действиях - это выполнение военнослужащими воинской части боевых задач в условиях непосредственного соприкосновения с противником, выполнение задач ракетными войсками и артиллерией по огневому поражению противника при контрбатарейной борьбы, участие в ведении оперативной разведки, осуществлении полетов в район проведения АТО и контрразведывательное обеспечение воинских формирований и правоохранительных органов в районе АТО в условиях непосредственного соприкосновения с противником", - объясняли в ведомстве.

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Выплата указанного вознаграждения осуществляется на основании подтверждения штаба АТО, боевого приказа, журнала боевых действий, боевого донесения и приказа командира воинской части.