Судьи Одесщины на экстренном съезде пожаловались на "крайне пассивную" полицию, не защищающую их

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, принятом 24 марта по итогам экстренного общего собраня судей региона при участии правоохранителей в связи с дракой 17 марта в Приморском райсуде Одессы между активистами и судьей.

«Мы призываем руководителей правоохранительных органов Одесской области гарантировать немедленное и беспристрастное расследование всех без исключения сообщений о вмешательстве в деятельность суда и судей, а также к созданию государственной судебной службы охраны», - говорится в обращении.

В документе также отмечается, что правоохранители обязаны поддерживать соответствующий порядок в судах, противодействовать проявлениям неуважения к суду, выполнять функции государственной защиты судей, работников суда, а также обеспечивать безопасность участников судебных процессов и посетителей судов.

В обращении, со ссылкой на ст. 126 Конституции Украины, отмечается, что независимость судебной власти как части государственной власти обеспечивается гарантиями независимости и неприкосновенности судей. В числе таких гарантий – недопустимость вмешательства в осуществление правосудия, влияния на суд, неуважения к суду и т.д.

В обращении отмечается, что в течение 2014-2016 годов судьи и сотрудники Приморского, Суворовского, Малиновского и Киевского райсудов Одессы, Апелляционного суда Одесской области и других судов региона десятки раз обращались в правоохранительные органы относительно вмешательства в их деятельность, однако эти обращения остаются без внимания».

Как утверждают участники собрания, в органы досудебного следствия неоднократно направлялись доказательства и данные о лицах, которые оказывают давление на судей, но расследовано и направлено в суд было только одно уголовное производство в отношении двух человек.

Кроме того, в большинстве случаев подразделения Нацполиции, которые, как отмечается в обращении, осуществляют охрану и обеспечивают в судах общественный порядок, "ведут себя крайне пассивно, и не сдерживают агрессивно настроенных лиц от физического и психологического воздействия на судей".

Как сообщал УНИАН, 17 марта в здании Приморского райсуда Одессы судья после словесной перепалки ударил активиста по лицу. Конфликт произошел в связи с рассмотрением производства в отношении полицейских города Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области, которых подозревают в пытках и вымогательстве. Следственные действия в Черноморске были начаты 17 февраля сотрудниками СБУ и военной прокуратуры Южного региона.

Заместитель генерального прокурора Украины – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе в Facebook написал, что полицейским выдвигают необоснованные обвинения, а их уголовное преследование является «заказом».

18 марта в Одессе состоялось экстренное заседание председателей районных судов Одессы и руководства апелляционного суда в связи с указанной дракой. По результатам заседания на 24 марта было созвано экстренное общее собрание судей региона при участии правоохранителей.