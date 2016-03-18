В Одессу экстренно созывают всех судей области из-за скандальной потасовки активистов с судьей

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Одесской области, сегодня, 18 марта, по вышеназванному поводу в малом зале заседаний суда состоялось экстренное заседание глав районных судов Одессы и руководства апелляционного суда.

"По результатам этого заседания принято решение о проведении общего собрания судей апелляционного суда и судей Одесской области 24 марта", - отметили в пресс-службе.

Приглашения для участия в собрании направлены прокурору Одесской области – заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе, начальнику регионального главка Нацполиции Гиорги Лорткипанидзе, главе УСБУ в области Сергею Батракову, а также руководству военной прокуратуры Южного региона Украины, территориального управления Государственной судебной администрации и других органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приморского райсуда, напряженная ситуация сложилась в суде еще накануне, 16 марта, когда судьей Вадимом Коваленко рассматривалось дело об избрании меры пресечения сотрудникам полиции Черноморска (бывший Ильичевск), которые подозреваются в совершении ряда преступлений. В суд "организовано прибыло около 50 агрессивно настроенных "общественных активистов", во главе с Андреем Сидоренко, Неонилой Ткаченко, Александром Сподарцом. Они развернули в помещении суда плакаты, содержащие надписи, оскорбляющие и унижающие авторитет судебной власти.

Рассмотрение производства было перенесено на 17 марта, после чего указанные лица якобы ворвались в служебное помещение суда, расположенное на 3-м этаже, куда доступ ограничен, "высказывались нецензурной бранью, угрожали, вели себя вызывающе и оскорбительно" в отношении сотрудников суда и посторонних посетителей. В пресс-службе утверждают, что активисты так себя вели длительное время, а потом в помещении суда играли в футбол.

Утром 17 марта эти же люди вновь прибыли в райсуд, вошли в зал, где проводилось другое заседание под председательством главы райсуда Сергея Кичмаренко.

"Они начали нарушать порядок в судебном заседании, выкрикивать оскорбления, создали условия… Под давлением толпы и учитывая отсутствие надлежащей охраны, которая могла бы сдержать противоправные действия лиц, судья Кичмаренко вынужден был прекратить ведение судебного заседания", - сказали в пресс-службе.

В ней отметили, что позднее на лестнице суда начала собираться толпа указанных лиц, которые выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес председателя суда и якобы угрожали физической расправой.

"В ответ на корректное замечание относительно прекращения неэтичного поведения Сидоренко нанес многочисленные удары кулаком в лицо и область головы сотрудников суда Неткова и Куцарова, разорвал одежду последнего... В результате противоправных действий была дезорганизована работа суда, нарушался общественный порядок, не состоялись многочисленные судебные заседания", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве утверждают, что информация, озвученная пресс-службой одесской полиции о том, что председатель суда умышленно сломал нос активисту Сподарцу, не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, 17 марта сообщалось, что в здании Приморского райсуда Одессы судья после словесной перепалки ударил активиста по лицу. По данным отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, конфликт произошел в связи с рассмотрением производства о полицейских Черноморска, подозреваемых в пытках и вымогательстве, на котором присутствовали активисты.

Следственные действия в Черноморске были начаты 17 февраля сотрудниками СБУ и Военной прокуратуры Южного региона в отношении двух полицейских, которые якобы принуждали мужчину переписать на них свое имущество.

В свою очередь Сакварелидзе в Facebook написал, что полицейским предъявляют необоснованные обвинения, а их уголовное преследование - "заказ".