Минуглепром рассчитывает, что цена на уголь приблизится к европейской

Министерство угольной промышленности рассчитывает на приближение цены угля к европейскому уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Кабинете министров министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Будут повышаться цены и на энергетический, и на коксующийся уголь, но на коксующийся уголь увеличение цены будет в основном диктовать металлургический комплекс», - отметил он.

По словам В.ПОЛТАВЦА, цена на коксующийся уголь поднялась уже до 1500 грн. за тонну, «и это еще не предел».

Министр также отметил необходимость переходить на оценку угля с его зольности на калорийность.

«Позиция Минуглепрома – немедленно переходить на цену угля по калорийности. Мы сегодня уже недополучаем из-за того, что поставляем лучший по зольности уголь на энергетику, чем они принимают», - сказал он.

В.ПОЛТАВЕЦ также напомнил, что соответствующие поручения дала премьер-министр, и над этим сейчас идет работа. «Задание такое: калорийность - это раз, и второе – в целом приближение цены к европейскому уровню на энергетический уголь. А коксующийся уголь уже сегодня регулирует рынок, металлургия», - отметил министр.

Он также напомнил, что министерство реализует продажу угля на аукционах: «Мы внедряем по заданию премьер-министра аукционы по продаже коксующегося угля, и уже на 1,5 млрд. грн. продали этого угля».