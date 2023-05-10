Закрытие станций связано с проведением турнира по боксу на одной из них.

В субботу, 13 мая, три станции Алексеевской линии метрополитена Харькова временно не будут обслуживать пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В субботу станции "Метростроителей", "Защитников Украины" и "Архитектора Бекетова" будут временно закрыты для обслуживания пассажиров. Также будет временно закрыт переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что движение поездов по Алексеевской линии метрополитена в этот период будет осуществляться на участке от станции "Победа" к станции "Госпром" и в обратном направлении в следующей последовательности:

- от станции "Победа" до станции "Научная" с пересадкой к другому составу, который будет следовать к станции "Госпром".

- от станции "Госпром" к станции "Научная" с пересадкой к другому составу, который будет следовать до станции "Победа".

О возобновлении движения поездов по Алексеевской линии в метрополитене обещают проинформировать дополнительно.

Как сообщает Суспильне, по информации спикера подземки Алексея Битнера, закрытие станций связано с проведением турнира по боксу на одной из них.

История японского волонтера из харьковского метро

75-летний гражданин Японии Фуминори Цучико в июне 2022 года попал в харьковский метрополитен, который в то время служил бомбоубежищем. Он прожил с людьми в подземке 9 месяцев. Цучико готовил еду для своих "подземных " друзей, не боясь обстрелов, ежедневно бегал в магазины за продуктами.

Затем иностранец продал свое жилье в Японии и переехал жить в Харьков.

Впоследствии на изуродованной обстрелами Салтовке, где мужчина сейчас снимает квартиру, открыл кафе. Там бесплатно кормит харьковчан горячими обедами. На открытие заведения Фуминори Цучико потратил часть собственных средств, также помогли друзья из Японии, благотворители и подписчики в соцсетях.

После победы японец планирует жить в Харькове и продолжать помогать горожанам.

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