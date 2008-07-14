Прогноз погоды на 15 - 19 июля

Завтра, 15 июля, в западной части Украины ожидаются грозы и сильные дожди, на остальной территории – преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укгидрометцентре, в западной части Украины будет облачно с прояснениями, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с; на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье очень сильные дожди, местами – крупный град и шквалы 25-30 м/с. Температура ночью будет 11-16°, днем 17-22°.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на юге и востоке местами 35-36°. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

16-17 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, временами дожди с грозами. 16 июля на Правобережье, 17 июля – в северных, центральных, южных областях и Крыму местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах град; в восточных областях, а ночью 16 июля – в восточной половине страны будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западной половине с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами, кроме восточных и западных областей, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью ожидается 14-19°, на юге и востоке до 22°; днем в западных, северных и центральных областях 21-26°, на остальной территории 25-30°, в восточных областях, а 16 июля и в Крыму, Приазовье и в Днепропетровской области – до 33°.

18-19 июля будут идти кратковременные дожди, местами грозы, лишь в южной части, а ночью 18 июля на Правобережье преимущественно без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 14-20°, днем 24-30°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26°.

В Киеве и области 15 июля ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33° (в Киеве 29-31°).

16-17 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, дожди с грозами (ночью 16 июля небольшие, ночью 17 июля местами сильные дожди). Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 16 июля и ночью 17 июля – местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°.

18-19 июля будут идти кратковременные дожди, грозы (ночью 18 июля – без осадков). Температура ночью будет 12-17°, днем 21-26°.