Украинский медиаменеджер получил национальную премию в Москве

Президенту United Media Holding Борису Ложкину в Москве вручили Национальную премию «Медиаменеджер России – 2008» «За успешный вывод компании на открытый рынок капитала». Об этом сообщает пресс-служба UMH.

Национальная премия «Медиаменеджер России» вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Организаторами премии при поддержке общественно-профессиональных организаций ГИПП, РАСО, НАТ, АРПП, АКАР, АНРИ, WAN являются Издательский дом «МедиаХаус» и профессиональный журнал о медиабизнесе «Новости СМИ».

Победителя премии выбирает профессиональное жюри по пяти обобщенным критериям: успешный результат и вывод нового продукта (услуги), новая ниша, идея, финансовый результат; другие виды инноваций в бизнесе, которые повлияли на развитие отрасли; наиболее динамичное развитие бизнеса; общественное признание успеха (популярность у читателей, зрителей, потребителей, рейтинг аудитории), финансовая эффективность; социальная значимость деятельности. По каждому критерию лауреаты получают оценку по семибальной шкале, победителем становится набравший наибольшое количество баллов.

United Media Holding (UMH) - международная диверсифицированная мультимедийная компания. С мая 2008 года входит в листинг Франкфуртской фондовой биржи. В состав United Media Holding входит группа компаний «Украинский медиахолдинг» и издательский дом «Популярная пресса», управляющий бизнесом в России, Казахстане и Беларуси. Борис Ложкин – президент и создатель United Media Holding, заслуженный журналист Украины, кандидат филологических наук. Член правления Всемирной ассоциации газет (WAN). C 2004-го по 2006-й – президент Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП).

Телекритика