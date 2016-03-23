В ОБСЕ считают возможным обмен Савченко на российских военных

Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске.

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"Ответ на ваш вопрос - да!", - заявил Мартин Сайдик, прокомментировав возможность обмена Надежды Савченко на определенных российских пленных после оглашения ей приговора в российском суде.