В ОБСЕ считают возможным обмен Савченко на российских военных
16:49, 23 марта 2016Общество
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Обмен незаконно осужденной российским судом украинской летчицы Надежды Савченко на российских военных возможен.
REUTERS
Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске.
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"Ответ на ваш вопрос - да!", - заявил Мартин Сайдик, прокомментировав возможность обмена Надежды Савченко на определенных российских пленных после оглашения ей приговора в российском суде.
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