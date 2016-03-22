У Путина ответили на предложение Порошенко обменять Савченко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Петра Порошенко об обмене Надежды Савченко, заявил, что Россия будет действовать в строгом соответствии с национальным законодательством, в остальном решение может принять только президент.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Российская сторона будет действовать в строгом соответствии с национальным законодательством. В остальном решение может принять только президент. Какое - пока сказать не могу", - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, городской суд Донецка Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы по статье "убийство" УК РФ за гибель российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
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Президент Украины выступил с видеобращением, в котором предложил обменять украинскую летчицу на двух российских военных, задержанных в Луганской области.
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