Треть украинцев считает, что восстанавливать разрушенный Донбасс после оккупации должна именно РФ - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 февраля 2016 года.

Отмечается, что чаще граждане Украины считают, что если территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут возвращены в состав Украины, то восстанавливать разрушенную инфраструктуру этих регионов главным образом нужно за счет России (33,5%) или за счет лишь тех средств, которые будут собираться на этих территориях (27,4%).

В то же время 17,9% придерживаются мнения, что это нужно делать за счет Украины.

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По сравнению с ноябрем 2015 года уменьшилась доля тех, кто считает, что это нужно делать за счет Украины (тогда она составляла 23,5%) и выросла доля тех, кто придерживается мнения, что это нужно делать за счет России (в ноябре 2015 года она составляла 29,6%).

В рамках исследования был опрошен 2021 респондент возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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