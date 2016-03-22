СБУ усилит меры безопасности в связи с терактами в Брюсселе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак заявил сегодня в комментарии журналистам после выступления перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии.

“В связи с терактами в Брюсселе, конечно, будут повышены меры безопасности по всей стране. По этому поводу я уже сегодня докладывал президенту, и президент дал указание усилить меры безопасности. У нас в повышеную боевую готовность приведены все подразделения СБУ. В первую очередь это касается подразделений по борьбе с терроризмом”, - сказал Грицак.

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Напомним, он также заявил, что не удивится, если за терактами в Брюсселе «появится российский след».

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.