"Океан Эльзы", "Бумбокс" и "Тартак" выступят на границе с Польшей

30 августа на украинско-польской границе состоится концерт, в котором примут участие "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Тартак". Также будут выступать польские исполнители Kayah, T.Love, Karimski Club, сообщает «Главред».

Этот фестиваль будет проходить в рамках Европейских Дней Добрососедства с 28 по 30 августа.

Такое мероприятие на границе Украины с ЕС будет проводиться уже во второй раз. В рамках Трансграничных Дней Добрососедства будет проходить традиционная ярмарка народного творчества и концерты фольклорных ансамблей. В последний день акции будут выступать популярные украинские и польские группы. Сцена во время концерта будет находиться на границе, в месте будущего пересечения Угрынив-Долгобычив (Львовская область).

Украинские музыканты видят в фестивале возможность большего взаимодействия между украинскими и польскими группами.

На период фестиваля будет увеличено количество дополнительных транспортных рейсов к месту действия из Львова и Луцка.

Проект основан при тесном сотрудничестве посольства Украины в Польше, МИД Украины и Польши, а также Польского института в Украине.