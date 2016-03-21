Суд на два месяца арестовал "азовца" Краснова

Такое решение в понедельник принял судья Павел Слободянив, передает Украинская правда.

Таким образом он удовлетворил ходатайство прокурора Андрея Сватка об изменении Краснову меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на взятие под стражу до 26 апреля.

Отмечается, что после объявления решения суда в зале произошла небольшая потасовка. Сторонники Краснова перегородили выезд из двора суда.

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Как сообщал УНИАН, председателя Гражданского корпуса "Азов-Крым" задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.

3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его в судебно-медицинского эксперта, который задокументирует телесные повреждения.

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В тот же день Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.

15 марта следователи СБУ обратились в суд относительно изменения меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.