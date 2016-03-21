На оглашение приговора Савченко прибыли 17 дипломатов из Евросоюза и США

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Блока Петра Порошенко" со ссылкой на депутата Ирину Луценко.

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Она напомнила, что украинскую делегацию – народных депутатов от БПП и "Батькивщины", а также представителя президента Украины Святослава Цеголко после перерыва в судебном заседании не пустили в зал, где зачитывается приговор Савченко.

"Нас с обеда не пустили в зал. Всю делегацию. Завели европейцев. Приехали 17 дипломатов из ЕС и США", - сообщила Луценко, отметив, что украинская делегация находится в отдельном помещении, где можно смотреть трансляцию судебного заседания.

По словам народного депутата, в 16.00 в судебном заседании снова запланирован перерыв. "Надеемся, что сможем попасть в зал суда", - добавила она.