Украинскую делегацию не пустили на заседание суда над Савченко после перерыва

Об этом сообщил Цеголко в Facebook.

"Только что украинскую делегацию без объяснения причин не пустили в зал заседания суда: ни меня, ни народных депутатов, ни консулов", - написал он.

Тем временем адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов сообщил в Twitter, что "судья Степаненко продолжил оглашать мотивировочную часть приговора с показаниями свидетелей обвинения".

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Только украинскую делегацию без объяснения причин не пустили в зал заседания суда: ни меня, ни народных депутатов, ни консулов. Опубликовано Святославом Цеголко21 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, российский суд начал зачитывать приговор по делу украинской летчицы Савченко. Предполагается, что эта процедура будет продолжаться два дня.

Утром в суд на оглашение приговора Савченко прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Цеголко.

В частности, в составе депутатской делегации – члены фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк, Вадим Ивченко, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, Валерий Дубиль, депутаты от «БПП» Мария Ионова, Ирина Луценко, внефракционный Виктор Кривенко.

Депутата от «БПП», члена ПАСЕ, участника переговорных процессов в Минске Ирину Геращенко не пропустили в Россию – она получила запрет на въезд в РФ на 5 лет.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.