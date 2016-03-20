Заявления властей об ЛГБТ поощряют праворадикалов к насилию - Amnesty International в Украине

Об этом директор представительства международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Татьяна Мазур заявила в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, запрет на проведение публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества и нападение на ее представителей во Львове "возмущает и очень сильно разочаровывает".

По мнению Мазур, нападение неизвестных молодчиков в масках на участников "Фестиваля равенства" во Львове 19 марта было по крайней мере частично вызвано заявлениями городских властей.

"Со стороны администрации города говорили о нецелесообразности проведения фестиваля, были также очень негативные комментарии от представителей церкви. И как следствие таких заявлений мы увидели проявления насилия со стороны определенных праворадикальных групп", - считает Мазур.

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По мнению правозащитника, важно проанализировать заявления городской власти, которые звучали перед фестивалем, и установить, не были ли они такими, которые поощряют насилие.

Она положительно отметила помощь полиции в защите участников фестиваля, однако добавила, что эффективность действий правоохранителей также стоит проверить.

"Нужно еще разбираться, были ли адекватными действия полиции, или нет", - сказала Мазур.

По ее словам, случаи насилия на почве гомофобии являются типичными для Украины и для примера привела прошлогоднюю ситуацию в Одессе. (В августе 2015 года мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение "Марша равенства", суд запретил проведение марша, тогда активисты решили провести фестиваль квир-культуры, однако радикалы забросали помещение, где проходило мероприятие, петардами).

"Когда нет адекватного расследования и наказания, осуждения таких действий со стороны представителей власти, наоборот, есть заявления, в которых есть негатив в отношении ЛГБТ, они поощряют праворадикалов действовать так, как они действуют", - сказала правозащитник.

Напомним, что "Фестиваль равенства", организованный украинским ЛГБТ-сообществом, должен был пройти в львовском отеле "Днестр" после судебного запрета уличных акций. Однако аноним сообщил о заминировании гостиницы, а когда участников фестиваля и персонал гостиницы эвакуировали, неизвестные в масках забросали их камнями, петардами и зеленкой.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Львовский городской совет заявил, что считает нецелесообразным проведение в городе пешеходного ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы ”Фестиваля равенства”.

Также Львовская городская организация ВО "Свобода" распространила заявление, в котором потребовала от властей запретить фестиваль.

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