В порт «Южный» зашли турецкий и немецкий корабли

На территорию Одесской области прибыли первые корабли государств-членов НАТО, которые будут принимать участие в многонациональных военных учениях „Си-Бриз-2008”.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на рейде морского порта «Южный» уже реют флаги Турции и ФРГ.

В пресс-центре Военно-Морских Сил Украины УНИАН подтвердили факт прибытия иностранных военных моряков, однако, сославшись на отсутствие сведений, какие именно команды прибыли, начальник пресс-центра Николай НЕДОГИБЧЕНКО отказался от комментариев.

Напомним, сегодня в 11.00 руководство Одесской области и представители общественности в торжественной обстановке, с хлебом-солью, встретили передовую группу участников международных учений в составе свыше 60 военнослужащих во главе с капитаном 1-го ранга МВС США Джоном МУРОМ - содиректором учений «Си-Бриз-2008».

Как сообщал УНИАН, международные учения «Си Бриз-2008» должны состояться на территории нескольких областей Украины 14-26 июля. В этом году в них примут участие представители 15 стран.