Из-за самоотвода судьи суд отложил на завтра рассмотрение ходатайства об аресте "азовца" Краснова

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд начал рассмотрение ходатайства, однако отложил заседание из-за самоотвода судьи Валентины Малиновской и вступление в дело судьи Владимира Бугиля.

Судья взяла самоотвод из-за того, что ранее уже принимала участие в деле и избирала Краснову меру пресечения.

Судебное заседание 19 марта должно начаться в 9:30.

Как сообщал УНИАН, главу Гражданского корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

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Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.

3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его в судебно-медицинского эксперта, который задокументирует телесные повреждения.

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Того же дня Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.

15 марта следователи СБУ обратились в суд относительно изменения меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.