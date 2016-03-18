Из-за самоотвода судьи суд отложил на завтра рассмотрение ходатайства об аресте "азовца" Краснова
Шевченковский районный суд Киева завтра продолжит рассмотрение ходатайства следователей Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения главе Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславу Краснову с домашнего ареста на содержание под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд начал рассмотрение ходатайства, однако отложил заседание из-за самоотвода судьи Валентины Малиновской и вступление в дело судьи Владимира Бугиля.
Судья взяла самоотвод из-за того, что ранее уже принимала участие в деле и избирала Краснову меру пресечения.
Судебное заседание 19 марта должно начаться в 9:30.
Как сообщал УНИАН, главу Гражданского корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.
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Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.
3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его в судебно-медицинского эксперта, который задокументирует телесные повреждения.
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Того же дня Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.
15 марта следователи СБУ обратились в суд относительно изменения меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.