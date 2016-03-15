Следователи СБУ просят суд изменить меру пресечения Краснову на содержание под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

“Наши следователи обращаются в суд официально в предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке относительно избрания другой меры пресечения, поскольку несколько из тех статей, которые инкриминируются сейчас господину Краснову, не предусматривают иной формы меры пресечения, кроме содержания под стражей”, - подчеркнул Ткачук.

Представитель СБУ напомнил, что Краснову было объявлено подозрение в совершении трех преступлений, а именно в незаконном хранении оружия, государственной измене в форме шпионажа и участия в террористической организации.

Краснов, по словам Ткачука, подозревается в подготовке террористического акта.

“Наши следователи владеют достоверной информацией, которая дает основания квалифицировать действия Краснова по каждой из этих статей... То есть, у нас есть четкие доказательства, которые свидетельствуют о работе Краснова в ущерб интересам нашего государства, о его работе фактически в интересах российских спецслужб, и в том числе подготовке террористических актов и диверсий на территории нашего государства”, - сказал Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его к судебно-медицинскому эксперту, который задокументирует телесные повреждения.

В тот же день Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.

Главу Гражданского корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.

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