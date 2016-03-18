Украинским военным передали первую партию экспериментального снайперского оружия (фото)

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время вручения бойцам Нацгвардии нового экспериментального снайперского оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что новый центр подготовки снайперов Национальной гвардии Украины работает по высоким стандартам НАТО. Турчинов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров посетили новый центр.

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Турчинов отметил, что на базе центра будет создано научно-исследовательскую лабораторию по исследованию и выработке специальных боеприпасов для снайперского оружия, "использование которых позволит уничтожать врага на большом расстоянии".

Он вручил военным первую партию экспериментальных снайперских винтовок. "Мы сегодня передаем оружие не только для улучшения боевой подготовки, но и для его тестирования как в центре подготовки снайперов, так и непосредственно на поле боя, и ваши замечания и предложения будут быстро учтены инженерами и производителями для улучшения качества и надежности оружия", - добавил он.

По его словам, отечественные предприятия сегодня обеспечивают Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины как тяжелым военным оружием и техникой, так и широким ассортиментом высококачественного стрелкового оружия.

"Всем известно автоматическое оружие, разработанное украинским предприятием "Форт" - известным производителем стрелкового оружия: пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и автоматы", - сказал он, добавив, что концерн "Укроборонпром" начал производство снайперского оружия различных калибров, которое должно соответствовать стандартам мировых производителей.

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"Профессиональная подготовка снайперов - одна из приоритетных задач, которая сегодня стоит перед нашими военными, и Национальная гвардия выполняет ее по высоким стандартам НАТО. Задача наших специалистов - нейтрализовать и уничтожить террористов и враждебных снайперов, которые, нарушая Минские соглашения, работают против наших военных в зоне проведения АТО", - отметил он.