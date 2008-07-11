В Украину идет жара: Киеву обещают +34°

В ближайшие дни синоптики прогнозирует в Украине сухую и жаркую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 12 июля, без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Температура ночью 11-16°; днем 26-31°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 23-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

13-14 июля ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь 14 июля ночью на крайнем западе, а днем в западных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 29-34°, 13 июля в восточных областях и на севере Левобережья 27-32°, 14 июля в южных областях местами 35-37°, в западных областях 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°; днем 18-23°.

15-16 июля сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 28-34°, в южной части местами 35-37°; только в западных областях пройдут грозовые дожди, температура днем 23-28°.

Завтра в Киеве без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

13-14 июля в столице небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 30-34°.

15-16 июля в Киеве сохранится сухая и жаркая погода.