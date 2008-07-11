Инвестфонды крутятся как могут, чтоб клиенты не разбежались

Инвестиционные фонды предпринимают в настоящее время шаги для снижения оттока клиентов, сообщает газета «Комментарии».

Согласно информации издания, падение фондового рынка вгоняет в убытки вкладчиков инвестфондов. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, в июне открытые институты совместного инвестирования (ИСИ) продемонстрировали наихудший результат с начала года — уменьшение стоимости их сертификатов составило «-4,78%». В целом за 6 месяцев этого года средняя доходность фондов достигла «минус» 11%, что спровоцировало массовый отток клиентов из ПИФов.

Как сообщают «Комментарии», чтобы остановить этот процесс, управляющие компании и их подопечные инвестфонды проявляют чудеса изобретательности. К примеру, некоторые из них снижают или отказываются от взимания комиссий за вход/выход из инвестфонда (в среднем по рынку ее размер составляет 1-2% от суммы договора). Некоторые фонды запускают совместные акции со страховыми компаниями. К примеру, УК «Сократ» пообещала всем инвесторам закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Премиум-фонд акций» оплатить из своего кармана полис страхования от несчастного случая от УАСК «АСКА». Страховая сумма по договору будет составлять 50% от суммы инвестиции. Правда, возмещение по таким договорам выплачивается лишь в том случае, если инвестор получит первую группу инвалидности. Таким образом, ни КУА, ни страховщик фактически не рискуют — первая платит за полис «копейки», второй — почти наверняка ограждает себя от потенциальных выплат.

Кроме того, «Комментарии» приводят еще один пример инвестиционно-страхового сотрудничества — совместный проект СК «Оранта-Жизнь» и КУА «Миллениум Эссет Менеджмент». Всем покупателям инвестиционных сертификатов фонда «Миллениум Защита Капитала» будет предлагаться специальный продукт, объединяющий в себе долгосрочный полис страхования жизни сроком на 10 лет (годовой взнос 300 долларов) и инвестиционную программу стоимостью в 200 долларов.

Как сообщает газета, в ближайшее время КУА также намерены продвигать менее доходные, но более безопасные стратегии инвестирования - инвестиции в фонды денежного рынка. Их главная цель — сохранение имеющегося капитала от инфляции и потрясений рынка акций, и получение небольшой, но относительно постоянной прибыли. Еще одна новая «фишка» на рынке — брокерские услуги для частных лиц, которые позволят напрямую инвестировать в фондовый рынок через покупку акций или облигаций на ПФТС.