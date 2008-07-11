Эксперт: население Украины умирает из-за властей

Сегодня в мире отмечается День народонаселения. В Украине в целом смертность превышает рождаемость, и по данным Всемирного банка, до 2025 года население может уменьшиться до 37 миллионов человек. Между тем в западных областях демографическая ситуация улучшилась, отмечает "Немецкая волна".

Прирост населения практически во всех областях Западной Украины фиксируют медики. На Львовщине в прошлом году родилось на 0,5 процента больше людей, чем умерло. В других областях этот показатель еще выше. Религиозность жителей западного региона, отказ от искусственного прерывания беременности дает свой позитивный результат, говорят чиновники медицинских управлений. С этим соглашается и эксперт, врач-демограф Анна Семенюк. По ее мнению, именно духовный фактор и деятельность общественных организаций уменьшают распространение алкоголизма, наркомании и суицидов. Что является очень распространенным явлением на востоке, и увеличивает количество смертей среди подростков. „Но наибольшее влияние на демографическую ситуацию имеет власть. Образно говоря – население умирает от власти. Мы имеем страшную стрессовую ситуацию в стране, и ее создают политики. Человек не чувствует обеспеченного будущего, пессимистические настроения ухудшают здоровье и соответственно демографическую ситуацию”, - считает Семенюк. Исторический фактор: репрессии и голодоморы, нездоровая экология, низкий уровень профилактического лечения и оказания первой помощи, недоступность медицины для сельского населения, - формирует пессимистическую демографическую перспективу для украинцев.