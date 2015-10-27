Украинского консула впервые пустили к заключенным в Чечне Клыху и Карпюку

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в эфире hromadske.tv.

26 октября 2015 в Верховном суде Чеченской Республики продолжилось рассмотрение их уголовного дела, после чего Консул посетил украинцев в СИЗО.

Адвокат сообщил также, что консул показал шрамы от пыток полтора года спустя. Информация об этом была представлена ​​по дипломатическим каналам.

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"Это грубое нарушение всех мыслимых стандартов. Мы по этому поводу будем начинать отдельную процедуру подачи жалобы. Но консул засвидетельствовал, что у них у обоих есть соответствующие шрамы, о которых они говорят, - говорит Новиков, - это серьезная история, поскольку в предыдущих делах из украинской серии на заявления защитников Олега Сенцова о том, что применялись пытки, не было никакой реакции, поскольку там не удалось через год найти их следы. В данном случае пытки были такие, что даже через год, в случае Карпюка полтора года, все еще видны следы".

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Клых и Карпюк находятся в бодром настроении, особенно после того, как узнали, что их Украина рассматривает как политзаключенных.

"Еще месяц назад они думали, что о них забыли, так как не было никакой связи с Украиной. После того, как они узнали, что их рассматривают как политзаключенных, у них резко поднялся боевой дух, они готовы бороться", - рассказал адвокат.

Также суд официально привлек Веру Савченко в качестве общественного защитника Клыха и Карпюка, сообщил Новиков.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

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Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Клих и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины.