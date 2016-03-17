Генсек ООН призывает Россию предоставить Савченко право на справедливый суд

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дужаррич, передает Голос Америки.

«Генеральный секретарь ООН с облегчением восприняли новость о том, что Надежда Савченко окончила сухое голодание. Генеральный секретарь призывает власть соблюдать правовой процедуры и права на справедливый суд г-жа Савченко», - сказал Стефан Дужаррич.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые потом насильно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.