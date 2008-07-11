Пора реформировать торгово-экономические миссии Украины за рубежом

Украина намерена реформировать свои торгово-экономические миссии за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН на пресс-конференции.

“Мы будем проводить реформирование торгово-экономических миссий. Они в большой степени не соответствуют тем стремлениям, которые должна иметь Украина”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что на сегодня торгово-экономические миссии находятся при Посольствах Украины в соответствующих странах. “Я лично их вижу как отдельные организации, которые бы занимались торгово-экономическими вопросами, а не вопросами, которые связаны с дипломатической миссией”, - сказал министр.

При этом он отметил, что, по его мнению, самым удачным примером для Украины является деятельность Бюро делегата немецкой экономики, которое является организацией, занимающейся строго экономическими вопросами.