Украине советуют разобраться с радиоактивными отходами

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рекомендовало правительству Украины утвердить национальную программу обращения с радиоактивными отходами и обеспечить ее реализацию. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Государственного комитета ядерного регулирования Елена Миколайчук. По ее словам, такие выводы сделали эксперты организации по итогам работы в стране в июне.

Кроме того, МАГАТЭ настаивает на изменении законодательства для применения санкций за нарушения в сфере ядерной и радиационной безопасности к организациям, а не к отдельным лицам, как в настоящее время. Предлагается также закрепить независимый статус Госатомрегулирования отдельным законом.

Е.Миколайчук отметила, что соответствующие документы уже подготовлены и ожидают принятия.

Украине рекомендовали отказаться от практики оплаты экспертиз в сфере ядерной безопасности самими атомными станциями, что может повлиять на объективность результатов. Специалисты МАГАТЭ рекомендуют четко выписать роль регулятора при принятии решений о строительстве ядерных объектов и позволить ему согласовывать организационные изменения в эксплуатирующих организациях, учитывая их влияние на соблюдение норм ядерной безопасности.

По результатам миссия МАГАТЭ «Комплексный обзор регулирующей деятельности» (ІRRS) западные эксперты дали 21 рекомендацию и 37 предложений.

В частности, по мнению западных экспертов, усовершенствованию существующей в Украине системы регулирования ядерной и радиационной безопасности будет способствовать:

- определение и закрепление статуса Регулирующего органа в сфере использования ядерной энергии (Госатомрегулирования) путем принятия специального закона;

- утверждение правительством «Национальной программы обращения с радиоактивными отходами» и обеспечение ее реализации;

- создание единой методологии дозиметрического контроля в Украине, прежде всего, путем создания национального дозиметрического регистра;

- налаживание плодотворного сотрудничества между Регулирующим органом и другими компетентными органами в сфере использования ядерной энергии;

- обеспечение прозрачности и урегулированности процесса оценки безопасности, которая осуществляется организациями технической поддержки и консультантами;

- переход от применения штрафных санкций в отношении физических лиц к штрафованию юридических лиц;

- создание более гибкой системы привлечения кадров, в том числе не технических работников, к работе в системе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности;

- определение полномочий Регулирующего органа относительно выбора площадок и проектирования новых ядерных установок;

- предоставление Регулирующему органу полномочий по утверждению изменений в организационной структуре лицензиатов.