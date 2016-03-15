К 1 мая с монумента при въезде в Черкассы демонтируют четыре больших изображения Ордена Победы

Черкасский городской совет принял решение о декоммунизации монумента Победы при въезде в город на перекрестке улиц Смелянская и 30 лет Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня единогласно приняли депутаты Черкасского горсовета на очередном заседании сессии горсовета.

Читайте такжеНа Полтавщине переименовали более 3,1 тысячи улиц и площадей

Согласно решению, к 1 мая коммунальщики должны демонтировать с монумента четыре больших изображения Ордена Победы, который представляет собой пятиконечную советскую звезду с изображением московского кремля.

Вместо советского ордена на монументе должен появиться государственный герб Украины и герб Черкасс.

В обращении к коллегам депутат горсовета Максим Шило отметил, что пятиконечная звезда с изображением московского кремля при въезде в город является оскорблением для украинских воинов, которые защищают Украину от российской агрессии в зоне антитеррористической операции.