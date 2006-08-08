Сбив двух милиционеров, водитель совершил наезд еще и на трех пешеходов

В Кривом Роге водитель автомобиля “Ауди” сбил пятерых человек, двое из которых погибли на месте.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 7 августа в 22.10 в Кривом Роге неустановленный водитель автомобиля “Ауди” сбил двух старших сержантов милиции, которые оказывали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Позже, продолжая двигаться, «Ауди» на другой улице совершил наезд на троих пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, после чего скрылся. В результате наезда двое пешеходов погибли, еще один с телесными повреждениями госпитализирован.

Автомобиль был обнаружен на территории гаражно-строительного кооператива.

Принимаются меры по розыску водителя.