Подразделения Антикоррупционного бюро подчинены напрямую министру

В ближайшее время в шести регионах Украины заработают подразделения Антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве на встрече с офицерами связи провоохранительных органов иностранных государств, аккредитованными в Украине, сообщил руководитель Центрального управления Антикоррупционного бюро Александр ДЕМИДОВ.

Он объяснил, что подразделения АКБ будут подчиняться непосредственно министру внутренних дел и его первому заместителю.

Вместе с тем А.ДЕМИДОВ информировал присутствующих о состоянии борьбы МВД и ГУБОП с коррупцией и оргпреступностью.

В частности, по его словам, в этом году по материалам ГУБОП к уголовной ответственности привлечены 2,5 тысячи человек, ликвидировано 152 канала незаконного поступления в Украину наркотиков.

Поднимая тему коррупции, А.ДЕМИДОВ отметил, что "на сегодняшний день наиболее коррумпированной сферой в Украине является земельная сфера".

В свою очередь, в пресс-службе ГУБОП МВД Украины сообщили, что в течение первого полугодия органами внутренних дел разоблачено свыше 2 тысяч фактов взяточничества, составлено свыше 1,5 тысячи протоколов о коррупции, из которых по 1169 уже вынесено судебное решение.